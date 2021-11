Kerzen entzünden Tisch - Brand in Ulmer Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Oststadt haben am Samstagabend zwei Bewohner Rauchgasvergiftungen erlitten. Es entstand ein Schaden von 300.000 Euro.

Eine 80-jährige Frau hatte laut Polizei in ihrer Wohnung Kerzen auf einem Tisch entzündet und war danach aus dem Zimmer gegangen. Kurz darauf schlug der Rauchmelder Alarm. Der Tisch war in Brand geraten. Die Frau versuchte noch, das Feuer zu löschen. Ihre Versuche waren erfolglos. Es entwickelte sich ein Wohnungsbrand.

Bei dem Brand in der Ulmer Oststadt wurden zwei Menschen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro. z-media / Ralf Zwiebler

Rauch im Treppenhaus - Bewohner saßen fest

In dem Mehrfamilienhaus wohnen über 40 Menschen. Durch den Rauch im Treppenhaus konnten einige der Bewohner nicht mehr rechtzeitig ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr brachte die Eingeschlossenen in Sicherheit und löschte das Feuer. In einer Wohnung direkt über der Brandwohnung befanden sich zwei bettlägrige Personen. Sie mussten nicht aus dem Haus gebracht werden.

80-Jährige und ein Nachbar erlitten Rauchgasvergiftungen

Laut Polizei erlitten die 80-Jährige und ein Nachbar, der ihr bei den Löschversuchen helfen wollte, Rauchgasvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. Die anderen betroffenen Bewohner wurden in einem Feuerwehrbus betreut. Auf einem nahegelegenen Parkplatz hatten die Rettungskräfte vorsorglich eine Verletztensammelstelle eingerichtet. Nach dem Lüften des Gebäudes konnten diese Bewohner zurück in ihre Wohnungen, so ein Polizeisprecher am Sonntag.