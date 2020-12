Das Kernkraftwerk Gundremmingen (Landkreis Günzburg) ist nach Angaben des Betreibers RWE seit der Nacht von Montag auf Dienstag wieder am Netz. Bei Wartungsarbeiten wurden in den vergangenen Wochen 100 Brennelemente im Reaktorblock C ausgetauscht. Zuvor war ein defektes Brennelement identifiziert worden. Gegenwärtig werde die Stromproduktion auf volle Leistung angehoben, heißt es in einer Mitteilung. Nach dem vom Bund beschlossenen Atomausstieg soll Ende des kommenden Jahres auch das Atomkraftwerk Gundremmingen ganz abgeschaltet werden.