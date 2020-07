Die Ulmer CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer hat ihre Reise in den Oman verteidigt. Es habe sich um eine Dienstreise gehandelt, sagte sie am Samstag der „Schwäbischen Zeitung“. Die Kosten von knapp 5.500 Euro hatte die Botschaft des Oman in Berlin bezahlt. Kemmer sagte, sie habe die Reise 2018 bei der Bundestagsverwaltung gemeldet. Sie habe dafür keine Gegenleistung erbracht. Vielmehr habe sie an der Reise in ihrer Funktion als Mitglied des Bildungs- und Forschungsausschusses des Bundestages teilgenommen. So habe sie sich in dem Küstenstaat im Mittleren Osten mit Vertretern verschiedener Ministerien getroffen, so Kemmer weiter. Warum sie die Reise bisher nicht öffentlich erwähnt hat, sagte Kemmer in dem Zeitungsinterview nicht. Sie habe jedoch nicht den Eindruck der Intransparenz erwecken wollen. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" über die Reise berichtet. Eine Anfrage des SWR blieb bisher unbeantwortet.