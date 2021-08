Bei einem Kellerbrand in Krumbach (Kreis Günzburg) ist am Donnerstagnachmittag ein Arbeiter durch Rauchgase verletzt worden. Das Feuer war laut Polizei bei Renovierungsarbeiten in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen. Zwei Arbeiter hatten sich selbst in Sicherheit bringen können, ein Dritter wurde von der Feuerwehr gerettet. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind laut Polizei noch unklar.