Straßenbahnverkehr in Ulm am Dienstagabend komplett eingestellt

In Ulm sind am Dienstagabend keine Straßenbahnen gefahren. Nach einem Oberleitungsschaden durch einen Lkw musste der Betrieb eingestellt werden.

Wegen eines Oberleitunggschadens konnten in Ulm am späten Dienstagabend keine Straßenbahnen fahren. Die beiden Linien mussten bis Betriebsschluss eingestellt werden, wie die Stadtwerke Ulm auf ihrer Webseite mitteilten. Ein Busersatzverkehr wurde demnach eingerichtet.

Die Polizei teilte dem SWR auf Nachfrage mit, dass die Störung kurz vor 21 Uhr gemeldet wurde. Ein Lkw war laut Polizeiangaben die Ursache für den Oberleitungsschaden in der Nähe des Ulmer Hauptbahnhofs.

Die Stadtwerke Ulm informierten auf ihrer Webseite über die Störung im Straßenbahnverkehr. Screenshot Webseite Stadtwerke Ulm

Ulm: Straße kurzzeitig gesperrt

Gegen 22 Uhr musste die Straße an der betroffenen Stelle für den Autoverkehr kurzzeitig gesperrt werden und der Verkehr wurde umgeleitet, so die Polizei gegenüber dem SWR. Inzwischen sei die Straße wieder frei, die Arbeiten sollten aber bis in die Nacht andauern.