Zu viele Menschen scheuen zurzeit den Arztbesuch, weil sie Angst haben, sich mit Corona anzustecken. Darauf wies am Samstag der neu berufene Versorgungsarzt des Landkreises Neu-Ulm in einer Pressemitteilung hin. Wer mit dem Arztbesuch zu lange zögere, handele sich möglicherweise langanhaltende gesundheitliche Probleme ein. Das sei vermeidbar, da die Wahrscheinlichkeit, sich in einer Hausarztpraxis mit Corona anzustecken gering sei. Mögliche Corona-Fälle würden in eigens eingerichtete Fieberambulanzen in Neu-Ulm und Altenstadt überwiesen. Der Versorgungsarzt wurde aufgrund der Corona-Krise berufen. Zusammen mit einem Arbeitsstab aus weiteren Medizinern soll er unter anderem die Versorgung von Patienten und medizinischem Personal mit Schutzausrüstung sicherstellen. Das gelänge im Moment gut, hieß es dazu.