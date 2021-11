Im so genannten Paketbomben-Prozess wird die Staatsanwaltschaft Heidelberg keine Revision gegen den Freispruch für einen 66-jährigen Mann aus Ulm einlegen. Das teilte ein Sprecher am Freitagnachmittag mit. Das Landgericht Heidelberg hatte den Mann Mitte November freigesprochen. Er stand im Verdacht, zu Beginn des Jahres Paketbomben an Unternehmen in Baden-Württemberg geschickt zu haben.