Das Landratsamt des Kreises Neu-Ulm will das Corona-Infektionsgeschehen nach gestiegenen Ansteckungen beobachten - einschränkende Maßnahmen seien aber nicht geplant. Das teilte eine Sprecherin mit. Der Frühwarnwert für Neuinfektionen war gestern überschritten worden. Angesteckt haben sich vor allem Reiserückkehrer und Besucher privater Feiern. Das Infektionsgeschehen an Schulen und Kitas beispielsweise sei unauffällig, zwei Schulklassen und eine Kindergartengruppe im Landkreis befänden sich in Quarantäne.