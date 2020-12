per Mail teilen

Neu-Ulm:

In der Neu-Ulmer Innenstadt wird es keine gemischte Verkehrsfläche nach Ulmer Vorbild geben. Der Bauausschuss des Stadtrates stimmte am Donnerstag über den Vorschlag des Citymanagements für eine solche "Shared Space" gar nicht erst ab. Die Idee sei hinfällig, hieß es. An Adventssamstagen sollte laut Vorschlag auf Durchgangsstraßen Tempo 20 gelten. Fußgänger, Radfahrer und Autos sollten sich die Fahrbahnen gleichberechtigt teilen und Geschäfte Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten dürfen.