Bei den Corona-Neuinfektionen in der Region ist noch keine Entspannung in Sicht. Das zeigen die Zahlen der vergangenen Tage. Die Corona-Infektionen verharren auf hohem Niveau oder steigen sogar. In Ulm und im Alb-Donau-Kreis infizierten sich beispielsweise am Mittwoch 86 Menschen mit dem Coronavirus, zwei Tage zuvor waren es noch 62. Der Ostalbkreis verzeichnete am Mittwoch 142 Neuinfektionen gegenüber 88 am Tag davor. Betrachtet man die Sieben-Tages-Inzidenz, also die gemeldeten Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Menschen, steht der Kreis Biberach mit Abstand am Besten da, der Kreis Heidenheim und der Stadtkreis Ulm eher nicht, der Alb-Donau- und der Ostalbkreis liegen in der Mitte. Die Corona-Beschränkungen für November werden sich nach Angaben der Landratsämter frühestens Anfang kommender Woche bemerkbar machen.