Keine Einigung im Tarifstreit im privaten Omnibusgewerbe

In der zehnten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe in Sindelfingen hat es am Freitag erneut keine Einigung gegeben. In dieser Woche hatte es auch im Heidenheimer Stadtverkehr Streiks gegeben. Die Gewerkschaft Ver.di hatte die Busfahrer in Heidenheim zu kurzen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Eine Einigung im seit Monaten dauernden Tarifkonflikt scheint nicht in Sicht. Die Geduld der Fahrerinnen und Fahrer sei aufgebraucht, so die Gewerkschaft. Zentraler Streitpunkt sei die Bezahlung der Standzeiten. Es sei unverständlich, wie neue Fachkräfte gewonnen werden sollen, solange es noch stundenlange unbezahlte Standzeiten an Endhaltestellen gebe. Der Verband der Arbeitgeber WBO (Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer) hält dagegen, dass die Gewerkschaft ihre Forderungen in der Verhandlungsrunde erneut verschärft hätte. Es sei völlig undenkbar, dass die Verkehrsunternehmen die aktuellen Forderungen erfüllen können.