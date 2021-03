In Schechingen (Ostalbkreis) wird auch in diesem Jahr auf die Tradition des Osterbrunnens verzichtet. Dies bestätigte Mit-Organisatorin Iris Jekel am Dienstag dem SWR. Angesichts der jetzigen Corona-Inzidenzzahlen sei eine solche Veranstaltung verantwortungslos - sowohl den Helferinnen und Helfern, als auch den Gästen gegenüber, so Jekel. Im kommenden Jahr feiere der Schechinger Osterbrunnen sein 20-jähriges Bestehen, dann werde man alles nachholen.