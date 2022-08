Flugunfall in Günzburg: Flugzeugabsturz oder missglückter Start?

In Günzburg ist am Dienstagnachmittag ein Leichtflugzeug beim Start in ein Maisfeld geraten. Der Pilot und sein Begleiter wurden leicht verletzt. Der Sachschaden ist hoch.

Laut Polizei wollte der 71-jährige Pilot am frühen Nachmittag auf dem Otto-Lilienthal-Flugplatz bei Günzburg mit einer Motormaschine starten. Noch ist unklar, ob das Flugzeug letztlich abhob und abstürzte oder nicht. Die Maschine geriet laut Polizei über die Startbahn hinaus und kam erst in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen. Schaden im sechsstelligen Bereich Der Pilot und sein 65-jähriger Mitinsasse konnten selbständig aussteigen und Hilfe anfordern. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der Pilot kam vorsorglich ins Krankenhaus. Das Flugzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, untersucht derzeit die Polizei.