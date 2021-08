Die Polizei in Schwäbisch Gmünd schließt nach der Bedrohungslage am Samstag durch einen Mann mit einer Axt einen extremistischen Hintergrund für die Tat aus. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, sei vielmehr davon auszugehen, dass die Handlungen des Mannes auf seinen psychischen Zustand zurückzuführen seien. Der 41-Jährige, der mit einer Axt im Stadtpark unterwegs war, befindet sich inzwischen in psychiatrischer Behandlung.