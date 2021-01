In den Wintersportorten der Region haben sich an diesem Wochenende deutlich weniger Menschen eingefunden als in der vergangenen Woche. Nur wenige hundert Menschen waren laut Polizei unterwegs.

Bei Polizeikontrollen in Böhmenkirch, Donzdorf, Wiesensteig und Laichingen haben die Beamten insgesamt rund 100 Winterbegeisterte beobachtet. Hier waren größtenteils Familien mit Kindern unterwegs. Zu einem Parkchaos in den Gebieten kam es nicht. Wenig los in den Wintersportorten der Region - wie hier in Treffelhausen bei Böhmenkirch Imago imago / Horst Rudel (Archivbild) Um einen erneuten Ansturm auf den Skihang Treffelhausen im Kreis Göppingen zu vermeiden, ist der Parkplatz gesperrt worden. Die Polizei musste in den vergangenen Tagen immer wieder einschreiten, weil die vorgeschriebenen Mindestabstände nicht eingehalten wurden. Am Wochenende blieb es aber ruhig. Der Skilift in Westerheim (Alb-Donau-Kreis) hatte mit ca. 400 Personen das größte Interesse auf sich gezogen. Zu Beanstandungen kam es laut Polizei nicht. In einigen Gebieten waren auch Mitarbeiter der Ordnungsämter unterwegs und achteten auf die Einhaltung der Hygienevorschriften.