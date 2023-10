per Mail teilen

Der Intendant des Theaters Ulm hört auf: Kay Metzger hat am Montag die Belegschaft informiert, dass er sein Amt im Jahr 2026 altershalber abgeben will. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Intendant Kay Metzger verlässt das Theater Ulm. Er habe die Beschäftigten darüber informiert, dass er im Sommer 2026 seine Tätigkeit als Intendant beenden werde, teilte das Theater am Montag mit. Eine mögliche Nachfolge steht demnach noch nicht im Raum.

Damit endet für mich eine dann über 25-jährige Wegstrecke, auf der ich durchgehend als Intendant an drei Mehrspartenhäusern wirken durfte.

Metzger nennt Grund für sein Ausscheiden

Der 63-Jährige begründete den Schritt mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze, nicht mit Amtsmüdigkeit. Er wolle die Verantwortung in jüngere Hände legen.

Metzger hatte im Sommer 2018 die Nachfolge von Andreas von Studnitz angetreten. In der Mitteilung klingt durch, dass es keine einfache Amtszeit für Metzger war. Was mit einem "hervorragenden Publikumszuwachs" in den ersten anderthalb Jahren begonnen hatte, erlebte durch die Corona-Pandemie einen Dämpfer.

Abonnementzahlen nach Corona zurückgegangen

Nach dem Abflachen der Pandemie waren die Abonnementzahlen deutlich zurückgegangen. Es werde Jahre brauchen, bis das Niveau früherer Spielzeiten wieder erreicht werde, lautete damals das Fazit des Theaters, wenn es überhaupt wieder erreichbar sein werde.