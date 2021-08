Bei der Impfaktion am Kepler-Gymnasium in Ulm war die Resonanz am Dienstagmorgen nicht groß. Nur vereinzelt ließen sich Jugendliche ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus impfen.

Video herunterladen (2,9 MB | MP4) Insgesamt kamen am Vormittag nur neun Schülerinnen und Schüler zur Impfaktion. Obwohl die Gesundheitsminister grünes Licht für eine Impfung aller Jugendlicher ab zwölf Jahren gegeben hatten, blieb der große Run auf die Impfung im Ulmer Kepler-Gymnasium aus. Das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuz in Ulm geht schon seit ein paar Wochen an Schulen, auch jetzt in den Ferien. "Wir werden jetzt nicht bestürmt", sagte der medizinische Leiter der mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes in Ulm, Guido Adler. Die Eltern würden das Angebot immer noch als freiwillig betrachten, fühlten sich also trotz der politischen Entscheidung nicht verpflichtet, ihre Kinder impfen zu lassen. Wieso sich Jugendliche für die Impfung entscheiden Auch Emil Tuckermann hat sich schon vorher für seine Impfung entschieden. Er ist einer von neun Impfwilligen. Für den 12-Jährigen sei es ein wichtiger Schritt, damit es endlich wieder in Richtung Normalität geht. Die Spritze mit dem Vakzin Biontech sei nicht schlimm gewesen. "Es hat gepikst. Ich fühle da noch was, aber ich glaube, das sind keine wirklichen Schmerzen", erzählt der 12-Jährige. Mutter Andrea Weber-Tuckermann stand hinter der Impfung. Meldungen über Herzmuskelentzündungen haben sie nach eigenen Angaben nicht abgeschreckt. "Das scheint nicht so dramatisch zu sein. Ein Restrisiko gibt es natürlich immer, aber wir dachten, wir machen das mal", sagt Weber-Tuckermann. Impfung für normalen Schulalltag Die 15-jährige Lori Molenda hat sich ebenfalls bewusst für eine Impfung gegen das Coronavirus entschieden. Ihr sei es vor allem im Hinblick auf den Herbst wichtig gewesen. Sie hoffe, dass der Wechselunterricht nicht wiederkommt. "Am Anfang fand ich es ganz cool, aber am Ende war es nur noch anstrengend", erzählt die 15-Jährige. Obwohl der Andrang am Dienstagvormittag gering war, sind solche Impfaktionen wie im Kepler-Gymnasium laut Adler wichtig. Das gelte aber nicht nur für Schulen, sondern für alle Altersgruppen und viele andere Orte - etwa auf Parkplätzen bei Supermärkten. "Wir haben früh erkannt, wir müssen raus, wir müssen zu den Menschen", so Adler.