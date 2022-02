Zu wenig Nachfrage, Platz, Personal - kaum Impfangebote in Apotheken in Ulm und Aalen

Seit Dienstag können auch in Apotheken Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht werden. Doch vielerorts, wie etwa in Ulm und Aalen, werden derzeit noch kaum Impfungen angeboten.

So wird es etwa in der Ulmer Hirsch-Apotheke keine Impfungen geben. Nach Auskunft der Apotheke gibt es dafür keinen Bedarf, weil selbst die Impfangebote in den umliegenden Arztpraxen nicht ausreichend nachgefragt sind. Aus dem gleichen Grund wird auch in den sieben Ried-Apotheken in Ulm und Neu-Ulm nicht geimpft.

Bei Apotheker Gerwig Igel von der Apotheke im Facharztzentrum Aalen lagern derzeit viele von Ärzten nicht abgerufene Impfdosen - etwa 100 könnte man aus den Fläschchen aufbereiten. SWR Frank Polifke

Wenige Apotheken in Aalen und Heidenheim bieten Impfungen an

Auch in Aalen gibt es laut SWR-Recherchen nur in wenigen Apotheken ein Impfangebot. Eine Ausnahme macht Apotheker Gerwig Igel im Facharztzentrum Aalen. Zwar sieht auch er momentan so gut wie keinen Bedarf und hält eine Impfung in Apotheken eigentlich für unnötig. Zudem lagert in seinem Kühlschrank seit geraumer Zeit noch reichlich Impfstoff, der für die Ärzte bestellt worden war. Trotzdem will Gerwig Igel ab Mittwoch Impfungen anbieten, auch für den Fall, dass Praxen womöglich von Impfwilligen überrannt werden. Ebenso werden zwei Apotheken in Heidenheim Impfungen anbieten.

Viele Apotheker in der Region bieten wegen der geringen Nachfrage noch keine Impfungen gegen Corona an (Symbolbild). dpa Bildfunk Picture Alliance

Apotheken: Zu wenig Personal und Platz für Impfungen

Die meisten Apotheken führen als Gründe, nicht mitzumachen, vor allem Personal- und Platzmangel an. Zudem müssen sie, um COVID-19-Impfungen anbieten zu können, eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen, auch spezielle Fortbildungen gehören dazu. Laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, umfassen diese auch die Ersthilfe in Notfällen. Zudem müssen dafür Räumlichkeiten vorhanden sein und eine Haftpflichtversicherung vorgehalten werden.

Apotheken haben alle Impfstoffe im Angebot

Von den Apotheken werden laut Landesapothekerverband alle auf dem Markt zugelassenen Impfstoffe verimpft. Die Ausnahme bildet der Kinderimpfstoff von BioNTech und Pfizer, da Kinder erst ab 12 Jahren in den Apotheken geimpft werden dürfen.

Impfangebote von Apotheken auf Web-Portal der Kammern

Welche Apotheken mitmachen, darüber können sich Impfwillige im Web-Portal der Landesapothekenkammer Baden-Württemberg und der Bayerischen Landesapothekenkammer informieren. Die Impfungen bei Apotheken sind laut Bundesapothekenkammer ein zusätzliches, freiwilliges Angebot der Apotheken. Ob eine Apotheke Impfungen anbietet, entscheiden die Apothekerinnen und Apotheker selbst.