Kaum Impfangebote in Apotheken

Nur wenige Apotheken in der Region bieten ab Dienstag Impfungen gegen das Coronavirus an. In der Ulmer Hirsch-Apotheke in der Fußgängerzone werden erstmal keine Impfungen angeboten. Laut einem Sprecher gibt es dafür keinen Bedarf, weil selbst die Impfangebote in den umliegenden Arztpraxen nicht ausreichend nachgefragt sind. Aus dem gleichen Grund wird auch in den sieben Ried-Apotheken in Ulm und Neu-Ulm nicht geimpft. Auch in Aalen gibt es nur in wenigen Apotheken ein Angebot - teilweise ab morgen - die meisten machen nichts und führen als Gründe dazu noch Personal- und Platzmangel an. Mindestens zwei Apotheken in Heidenheim beteiligen sich aber an der Impfaktion.