Verdächtiger Gegenstand gefunden: Kaufhaus in Ulmer Innenstadt evakuiert

In der Ulmer Innenstadt ist am Freitagvormittag ein großes Kaufhaus evakuiert worden. Nach Polizeiangaben war ein verdächtiger Gegenstand im Gebäude gefunden worden.

Die Einsatzkräfte waren nach Angaben eines Sprechers der Ulmer Polizei am späten Freitagvormittag alarmiert worden. Demnach sei ein verdächtiger Gegenstand in dem Kaufhaus entdeckt worden.

Das gesamte Gebäude wurde daraufhin geräumt, auch im Umfeld des Kaufhauses in der Ulmer Fußgängerzone gab es zunächst eine größere Absperrung. Fachleute des Kampfmittelräumdienstes seien nun dabei genauer einzuordnen, um was für einen Gegenstand es sich bei dem Fundstück handelt, so der Polizeisprecher weiter. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.