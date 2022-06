Katholiken feiern Fronleichnam

Tausende Katholiken in der Region haben am Donnerstag mit Gottesdiensten und Prozessionen das Fronleichnamsfest gefeiert. In Ellwangen gab es ein Glaubensfest von drei Kirchengemeinden im Freien auf dem Marktplatz, das kurz von einem Regenschauer überschattet wurde. Unter anderem in Pfaffenhofen und Nersingen (Kreis Neu-Ulm), Abtsgmünd und Lauchheim (Ostalbkreis) und in Westerheim (Alb-Donau-Kreis) gab es Prozessionen. Zur Tradition des Feiertags gehören außerdem aufwändig gestaltete Blumenteppiche. Mit dem Fronleichnamsfest erinnern die Katholiken mit Brot und Wein an das letzte Abendmahl Jesu Christi vor seiner Kreuzigung.