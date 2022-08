Kastanien im Ulmer Stadtgebiet von Miniermotte befallen

Viele Kastanien - auch in Ulm und Neu-Ulm - sehen schon jetzt herbstlich braun aus. Auslöser ist die Miniermotte, die sich in dem heißen Sommer weiter ausgebreitet hat.

Laub verbrennen hilft gegen die Miniermotte

Spritzen und Pheromonfallen gegen Miniermotte untauglich

Stadt Ulm plant Leimringe gegen Miniermotte

Miniermotte schwächt die Bäume

Die Miniermotte ist ein sogenannter Kleinschmetterling und hat bei Hitze wie in diesem Sommer optimale Bedingungen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Seit rund 25 Jahren ist die Miniermotte in Deutschland heimisch, in den vergangenen Jahren mehr denn je. Ein Grund ist die Trockenheit, erklärt Gartenbautechniker Franz Münch, bei der Stadt Ulm für Grünflächen zuständig. Bei Hitze wie in diesem Sommer vermehrt sich die Miniermotte um so mehr, so seine Erfahrung.

"Statt den üblichen zwei bis drei Generationen sind bis zu fünf möglich. Es sind optimale Witterungsbedingungen für die Miniermotte."

Die weiß blühenden Kastanien werden von den Miniermotten bevorzugt befallen. Im Ulmer Stadtgebiet wachsen nach Angaben des Gartenbauexperten 900 bis 1.000 weißblühende Kastanien und bis zu 200 rotblühende.

Noch ist kein Herbst, aber in der Ulmer Friedrichsau sind die Blätter an Kastanienbäumen schon trocken und braun - wegen der Miniermotte. SWR Carola Kührig

Die Bekämpfung der Miniermotte ist keine einfache Sache. Die klassische Methode ist, das auf dem Boden liegenden Laub zu entfernen und zu verbrennen. Macht man das sorgfältig, sei der Befall der Kastanie im kommenden Jahr deutlich geringer, erklärt Münch. Dagegen kann man unter dem Jahr, so lange die Blätter hängen, seiner Erfahrung nach kaum etwas gegen den Schädling unternehmen.

Was ist die Miniermotte Bei den Miniermotten bei uns handelt es sich meist um die Rosskastanienminiermotte. Sie ist etwa fünf Millimeter lang und ein sogenannter Kleinschmetterling. Die Miniermotte legt gegen Ende März ihre Eier auf den Blattoberseiten des Kastanienbaumes ab, und das meist auf den weißblühenden Kastanienbäumen. Die Mottenlarven schlüpfen etwa drei Wochen später. Anschließend ernähren sie sich von den Blätter, diese welken daraufhin sehr schnell. Betroffene Kastanienbäume werden dann meist schon im Sommer braun, viele verlieren im August oder September ihre Blätter. Ob befallene Rosskastanien auch absterben, ist noch nicht bekannt. Laut Naturschutzbund, NABU, fehlen dazu Langzeitstudien. Quelle: NABU Baden-Württemberg

Zwar kann man die Bäume gegen die Miniermotte spritzen, ähnlich wie gegen den Eichenprozessionsspinner. Franz Münch hält diese Methode aber für problematisch.

Denn das Spritzmittel schädigt außer der Motte auch andere Falter. Auch Pheromonfallen, wie sie beispielsweise gegen Lebensmittelmotten erfolgreich eingesetzt werden, haben sich seiner Erfahrung nach kaum bewährt.

Hoffnung gibt dagegen eine Methode, die während der Bundesgartenschau in Mannheim im vergangenen Jahr erprobt wurde: Leimbänder, die in etwa zwei Meter Höhe um die Kastanien gelegt werden.

Wenn die Miniermotten der letzten Generation aus am Boden liegenden Laub am Baum hochklettern, bleibt zumindest der größte Teil von ihnen im Leimring kleben. Im kommenden Jahr will das Ulmer Grünflächenamt diese Methode ausprobieren.

Von der Miniermotte befallene Kastanien sind ein trauriger Anblick: Sie haben braune, eingerollte Blätter, oft schon im Hochsommer. Außerdem werden die Bäume über die Jahre geschwächt. Die Folge: Bakterien wie Pseudomonas und Holz zersetzende Pilze können leichter in den Baum eindringen.

Auch in den Baumkronen der Kastanien in einem Neu-Ulmer Biergarten hat die Miniermotte Schaden angerichtet. SWR Carola Kührig

In anderen Städten ist das schon vorgekommen, weiß der Ulmer Gartenbauexperte. In Ulm ist das bisher nicht der Fall. Doch irgendwann wird die Krankheit auch hier ankommen, da ist er überzeugt.

Viele Möglichkeiten zur Bekämpfung der Miniermotte gibt es also nicht. Das Ulmer Grünflächenamt stärkt die Kastanien zum Beispiel durch Bewässerung. Aber nur die jüngeren Bäume lassen sich auf diese Weise unterstützen, die älteren nicht. Deren Wurzeln sind zu massig und zu tief dafür.