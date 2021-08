per Mail teilen

Wegen einer defekten Weiche zwischen Essingen und Böbingen im Ostalbkreis kommt es auf der Remsbahn bis Donnerstag zu erheblichen Behinderungen. Wie eine Bahnsprecherin dem SWR bestätigte, sind sowohl der Fernverkehr als auch der Nahverkehr betroffen. So werden IC-Züge zwischen Stuttgart und Crailsheim umgeleitet, die Halte in Ellwangen, Aalen, Schwäbisch Gmünd und Schorndorf entfallen. Die ICE-Züge nach Augsburg verspäten sich um 20 Minuten. Nach weiteren Angaben des Nahverkehrsbetreibers Go Ahead kommt es bei allen Verbindungen zwischen Aalen und Stuttgart zu Verspätungen.