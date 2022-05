Kaputte Weiche im Ulmer Hauptbahnhof

Am Ulmer Hauptbahnhof kommt es offenbar zu Beginn des Wochenendverkehrs am Freitagnachmittag zu erheblichem Chaos. Darüber berichten mehrere Medien. Hintergrund ist eine defekte Weiche. Wie die Deutsche Bahn auf ihren Serviceseiten mitteilte, fahren deshalb keine Züge von Ulm Richtung Stuttgart oder Richtung Aalen. Aus Richtung München kamen Züge zunächst in Ulm an, konnten dann aber nicht weiterfahren. Die Bahn habe einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Geislingen und Ulm eingerichtet, so die Mitteilung. Wie lange die Störung andauere, sei unklar. Die Weiche werde repariert und die Störung sei teilweise behoben, so die Bahn am Nachmittag gegenüber dem SWR. Der Rückstau werde abgearbeitet.