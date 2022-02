Wieso sich ein Aalener entschloss, Kapitän zu werden

Felix Welzenbach aus Aalen macht eine Ausbildung zum Kapitän. Wie ein 21-Jähriger von der Ostalb auf die Idee kommt, Schiffe über die Weltmeere zu steuern, erzählt er im Interview.

Der Aalener Felix Welzenbach bricht bald zu seiner nächsten Reise auf. SWR

SWR: Herr Welzenbach, in welchen fernen Ländern waren sie zuletzt?

Felix Welzenbach: Ich war zuletzt auf dem Containerschiff Leverkusen Express und bin von Istanbul bis nach Asien gefahren, also hoch bis Südkorea. Und im Anschluss ging es dann wieder zurück, also durch den Suezkanal und den Indischen Ozean - also eine ziemlich lange Reise. Drei Monate hat es gedauert, bis ich zurück war.

Wie sieht denn der Alltag eines Kapitän-Azubis aus? Gehört da für die Neuen zum Beispiel auch Deckschrubben dazu?

Klar. Man ist als Auszubildender sozusagen das niedrigste Besatzungsmitglied und muss natürlich auch solche einfachen Aufgaben dann machen. Man hat aber natürlich auch seinen Ausbildungsplan und muss dann eben bestimmte Tätigkeiten zusammen mit den Offizieren erlernen. Man hat eine ziemlich abwechslungsreiche Ausbildung, weil man wirklich in allen Bereichen des Schiffs mitarbeitet.

Was macht Ihnen Spaß, was macht Ihnen weniger Spaß?

Was mir auf jeden Fall Spaß macht, ist das große Schiff zu steuern. Das darf man als Auszubildender auch schon. Es ist schon beeindruckend, so ein riesiges 360 Meter-Schiff zu steuern. Gerade dann, wenn man durch spezielle Passagen fährt - zum Beispiel der Panamakanal oder den Suezkanal. Das ist immer spektakulär zu sehen. Gerade wenn man in tropischen Regionen, in extremer Luftfeuchtigkeit ist, ist es anstrengender den ganzen Tag draußen arbeiten zu müssen. Das kann schon ziemlich anstrengend werden. Also man kommt wirklich um die Welt rum, von Städten wie New York oder Hongkong oder Miami. Ich habe schon viel gesehen. In Nicht-Corona-Zeiten könnte man auch von Bord gehen, ist aktuell leider wegen Corona meistens untersagt. Vielleicht bessert sich es in nächster Zeit.

Das heißt, als Sie zuletzt in Asien und an einem Hafen angekommen waren, dann durften Sie das Schiff wegen Corona gar nicht verlassen?

Genau. Man muss auf dem Schiff bleiben und hat keine Chance von Bord zu gehen wegen den Corona-Richtlinien der verschiedenen Länder.

Wie kommt denn ein Junge von der Ostalb dazu, zur See zu wollen?

Ich wollte schon immer einen abwechslungsreichen Beruf machen, bisschen rauskommen von der Ostalb. Ich hatte schon so ab der vierten Klasse den Berufswunsch, Kapitän zu werden. Ich habe viele Bücher dazu gelesen, habe gesehen, dass Kapitän ein cooler Beruf ist. Und habe mich nach und nach dahin gearbeitet, es ist noch ein langer Weg, aber ich bin dabei.

Wann geht es wieder los? Und wohin?

Ich soll jetzt nächste Woche Dienstag auf die Seoul Express gehen, die startet im Mittelmeer in Genua. Von dort fahre ich dann bis in die Karibik, durch den Panamakanal bis hoch nach Kalifornien und dann wieder zurück.

Wissen Sie auch, was Sie da transportieren werden?

Man kann es immer nur so grob abschätzen. Also wenn man nach Südamerika fährt, kann man so grob sagen, dass man von dort aus Bananen, Kaffee und sowas zurückbringt. Wenn man nach Asien fährt, werden von Europa meist Maschinenteile nach Asien gebracht und dann Textilien oder Elektroprodukte von Asien zurückgebracht. Aber man weiß selber nicht genau, was in den Containern ist.