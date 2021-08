Unionskanzlerkandidat Armin Laschet kommt am Freitag nicht nach Schwäbisch Gmünd und Aalen. Wie die CDU-Zentrale mitteilte, verschiebt Laschet den Auftakt seiner Wahlkampftour wegen der Hochwasserkatastrophe. Der nordrheinwestfälische Ministerpräsident wollte ursprünglich ab Donnerstag Veranstaltungen in Frankfurt am Main sowie in mehreren baden-württembergischen Städten besuchen. Am Freitag war unter anderem eine Kundgebung in Schwäbisch Gmünd geplant.