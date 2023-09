per Mail teilen

Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Neu-Ulm ist am Sonntagabend ein Stein auf zwei Landtagskandidaten geworfen worden. Die Polizei spricht von einer aufgeheizten Stimmung.

Am Sonntagabend sind die beiden Spitzenkandidaten der Grünen für den Bayerischen Landtag, der Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann sowie die Grünen-Abgeordnete Katharina Schulze, bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz mit einem Stein beworfen worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Aufgeheizte Stimmung: Kandidaten der Grünen mit Stein beworfen

Der Auftritt der Landtagskandidatin und des Landtagskandidaten von Bündnis90/Grüne wurde von Pfiffen und Zwischenrufen begleitet, wie auf einem Video in sozialen Netzwerken zu sehen ist. In der aufgeheizten Stimmung flog plötzlich ein Stein in Richtung Podium. Der Werfer, ein 44-jähriger Mann, wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt.

Der Mann sei bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR.