Nach Starkregenunfall: Kanalsanierung soll sicherer werden

Das Sicherheitskonzept für die Kanalsanierung in Giengen an der Brenz muss nachgebessert werden. Anfang des Monats waren drei Arbeiter nach einem Starkregen rund 300 Meter durch den Kanal gespült worden. Die Gewerbeaufsicht fordert für die Wiederaufnahme der Sanierungsarbeiten weitere Sicherheitsmaßnahmen. Zwei Möglichkeiten kommen laut Tiefbauamt in Betracht: Zum einen könnte ein zweiter Warnposten am Überlaufbecken postiert werden, sodass im Fall eines schnell steigenden Wasserpegels früher Alarm ausgelöst wird. Zum anderen könnte eine Drosseleinrichtung am Becken dafür sorgen, dass bei Starkregen weniger Wasser in den Entlastungskanal läuft. Vor zwei Wochen waren drei im Kanal arbeitende Männer vom Wasser mitgerissen und in die Brenz gespült worden.