Unbekannte haben in Nersingen im Kreis Neu-Ulm in der Nacht zu Mittwoch Kanaldeckel angehoben und neben den Schacht gelegt. Laut Polizei fuhr eine Autofahrerin über einen der Deckel und beschädigte ihren Wagen dabei. Danach stellte sich heraus, dass ein weiterer Kanaldeckel in der Nersinger Schillerstraße neben dem Schacht lag. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.