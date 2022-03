Auftakt für Kampagne "plastikfreier Ostalbkreis

Der Ostalbkreis will Plastikmüll vermeiden und hat am Freitag eine entsprechende Kampagne gestartet. Landrat Joachim Bläse (CDU) erhofft sich davon ein kreisweites Netzwerk für Ökologie und Klimaschutz. In drei Stufen sollen die Beteiligten ihren Plastikmüll reduzieren, zunächst um mindestens zehn Prozent, Ziel sind mindestens 80 Prozent. Das Landratsamt überprüft derzeit, wie viel Plastik die Behörde verbraucht, beispielsweise Verpackungsfolien für Anlieferungen. Insgesamt 75 Beteiligte müssen für die Aktion "plastikfreier Ostalbkreis" gefunden werden, so der Landrat. Das können neben dem Landkreis und seinen 42 Kommunen auch Institutionen und Unternehmen sein. Interessenten gebe es bereits, außerdem seien das Landratsamt sowie die Gesellschaft zur Abfallbewirtschaftung (GOA) schon dabei, erklärte Bläse dem SWR.