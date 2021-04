Die Handwerkskammer Ulm ist gegen die gesetzliche Corona-Testpflicht in Betrieben. Schon jetzt würden aus Eigeninteresse in den Handwerksbetrieben zwischen Ostalb und Bodensee rund 80.000 Corona-Tests pro Woche durchgeführt. Am Markt seien derzeit jedoch kaum Schnell- und Selbsttests verfügbar, so die Handwerkskammer. Es sei Aufgabe des Staates, alles für den Infektionsschutz zu tun und dies auch zu bezahlen.