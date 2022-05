Haftbefehl gegen ehemaligen Stadtmitarbeiter beantragt

Ein wegen Betrugs angeklagter ehemaliger Mitarbeiter der Stadt Neu-Ulm ist am Mittwoch nicht zum Prozess erschienen. Jetzt wird ein Haftbefehl gegen ihn geprüft, bestätigte ein Sprecher des Amtsgerichts Neu-Ulm. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die Stadt Neu-Ulm mit falschen Rechnungen um etwa 13.000 Euro betrogen zu haben. Die Zahlung weiterer falscher Rechnungen habe noch gestoppt werden können. Es gibt noch weitere Vorwürfe gegen den Mann: So soll er Gegenstände aus dem Fundbüro an sich genommen haben. Zudem soll er bei der Einstellung gefälschte Zeugnisse vorgelegt haben. Zum Prozess erschien er nicht, kurz vorher hatte er sich laut Zeitungsberichten per Mail wegen Krankheit abgemeldet. Die Staatsanwaltschaft habe einen Haftbefehl beantragt, so der Gerichtssprecher. Es müsse nun geprüft werden, ob der angeklagte ehemalige Mitarbeiter der Stadt Neu-Ulm begründet fehlte. Ansonsten könnte der Haftbefehl in Kraft treten.