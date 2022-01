Der Kalte Markt in Ellwangen mit Pferdeumzug und Bauernkundgebung fällt auch in diesem Jahr Corona-bedingt aus. Doch eine Tradition wird fortgesetzt: das Kuttelnessen. Dafür gibt es am Samstag auf dem Ellwanger Wochenmarkt saure Kutteln in der Dose zu kaufen. Der Erlös geht an die Weihnachtsaktion der Stadt Ellwangen.