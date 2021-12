In Ulm ist derzeit wieder ein Kältebus für Obdachlose unterwegs. Initiatoren sind der DRK-Kreisverband in Zusammenarbeit mit der Caritas Ulm und dem Verein Medinetz. Mit der Aktion sollen Menschen, die auf der Straße leben, vor Unterkühlung und Kältetod bewahrt werden. Besetzt ist der Bus mit drei Ehrenamtlichen, die Obdachlose im Freien mit Tee und Snacks und bei Bedarf mit einem Schlafsack und warmer Kleidung versorgen. Gegebenenfalls werden Hilfsbedürftige auch zu warmen und sicheren Schlafplätzen gebracht. Der Bus ist in den Wintermonaten an jedem Wochentag von 19 bis 23 Uhr unterwegs. Von 21 bis 22 Uhr steht er im Bereich der Paketausgabe der Ulmer Hauptpost. Passanten, denen in kalten Nächten Obdachlose auffallen, können das beim Kältebus melden.