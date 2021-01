Im Frauengefängnis Gotteszell in Schwäbisch Gmünd hat es offenbar mehrere Corona-Infektionen gegeben. Die JVA steht mit sämtlichen Gefangenen deshalb unter Quarantäne.

Die Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd wurde "heruntergefahren", so drückte es JVA-Leiterin Sibylle von Schneider aus. Das heißt, der Arbeitsbetrieb wurde eingestellt, sämtliche Gefangene befinden sich in Quarantäne. Es gab zwar offenbar nur "ein paar Fälle", dennoch wurden alle Frauen auf Corona getestet. Die Testergebnisse stehen allerdings noch aus.

Prozess am Landgericht Ulm abgesagt

Wegen der Infektionsfälle in Gotteszell wurde auch ein Prozess am Landgericht Ulm vorläufig abgesagt. Die Angeklagte befindet sich derzeit in Gotteszell in Haft. Bei der Prozess-Verschiebung handelt es sich jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Anstaltsleiterin Sibylle von Schneider geht nicht davon aus, dass die Angeklagte selbst infiziert ist.