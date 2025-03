Drei Jungs aus Blaubeuren-Gerhausen haben ein ganz spezielles Hobby. Sie ziehen los und sammeln Müll, den andere achtlos in der Natur entsorgen. Dabei gibt es klare Regeln.

Jonas (8 Jahre), Bastian (9 Jahre) und Felix (6 Jahre) sammeln den liegengebliebenen Müll in der Ortsmitte von Gerhausen, einem Stadtteil von Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis, auf. Einmal die Woche laufen sie den Sportplatz, das Schulgelände und die Strecke entlang des Flüsschens "Blau" ab.

Drei Freunde aus Blaubeuren: Müll sammeln als Hobby

Die Idee kam den beiden Drittklässlern Jonas und Bastian nach den Natur- und Umwelttagen an ihrer Schule. Mit der Klasse waren sie Müll sammeln und direkt hellauf begeistert. Seitdem ziehen sie regelmäßig los und sind überzeugt: Ohne sie würde das Dorf "vermüllen".

Müll sammeln ist zu ihrem neuen Hobby geworden. Auch der sechsjährige Felix, der Bruder von Jonas, packt kräftig mit an. Der kleinen Müllbande macht das Abfallsammeln sogar richtig Spaß. "Ich bin an der frischen Luft und mache gleichzeitig was für die Umwelt", freut sich Jonas.

Glasscherben und Dinge mit Brandsymbol sind tabu

Leere Zigarettenschachteln, Plastikverpackungen und Flaschen landen im Eimer. Dort, wo viele Hundebesitzer unterwegs sind, liegen auch immer wieder Hundekotbeutel und Papier auf dem Boden. Einmal haben die Freunde auch eine Hundeleine aus der "Blau" gezogen.

Jonas und Bastian haben beim Müllsammeln in Blaubeuren klare Regeln. Dinge mit Feuersymbol sind gefährlich und kommen nicht in der Eimer. Auch Glasscherben werden aus Sicherheitsgründen nicht eingesammelt. SWR Stefanie Schmitz

Was ihnen definitiv nicht in den Eimer kommt, sind Glasscherben oder Dinge, auf denen ein Feuersymbol zu sehen ist, wie beispielsweise auf Deo- oder Haarspraydosen. Das sei einfach zu gefährlich, sagen sie. "An den Scherben können wir uns schneiden. Wir legen sie aber trotzdem vorsichtig in den Schatten, damit nichts anfängt zu brennen."

Bei schönem Wetter leeren die drei Jungs rund zehnmal ihre Eimer. "Das ist schon viel, dabei sammeln wir nur in Gerhausen", sagt Jonas. Wenn sie älter sind, wollen sie ihr Gebiet erweitern und auch in Blaubeuren die Straßen sauber halten.

Müllzangen und Eimer spendiert der Bauhof

Der städtische Bauhof ist begeistert und hat die drei fleißigen Helfer sofort mit Müllzangen, Eimern und Säcken ausgestattet. Den Müll, den sie bei ihrem wöchentlichen Streifzug durch den Ort aufsammeln, dürfen die Jungs einfach neben die öffentlichen Mülleimer stellen. Die Bauhof-Mitarbeiter sammeln die Säcke dann ein.

Sebastian Pfarrer vom städtischen Bauhof findet es toll, dass die Jungs helfen, den Ort sauber zu halten. Müllzangen, Eimer und Säcke bekommen die fleißigen Helfer deshalb vom Bauhof spendiert. SWR Stefanie Schmitz

Die Müllbande ist mittlerweile recht bekannt im Ort. Von dem einen oder anderen Spaziergänger bekommen sie sogar ein kleines Taschengeld für ihr Engagement zugesteckt. Und natürlich sind auch die Eltern mächtig stolz auf ihre Sprösslinge.