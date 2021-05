per Mail teilen

Mit bis zu Tempo 200 soll sich ein junges Ehepaar in Ulm ein verbotenes Autorennen geliefert haben. Die Porsche waren einer Zivilstreife am Sonntagnachmittag aufgefallen, weil sie wild die Spuren kreuzten und sich gegenseitig überholten. Nach Angaben der Polizei lag ihre Geschwindigkeit innerorts bei bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Auf der Bundesstraße 311 in Richtung Ulm-Grimmelfingen fuhren der 23-jährige Mann und seine 24-jährige Frau bis zu 200 Kilometer pro Stunde. Wegen ihrer Überholmanöver mussten andere Autofahrer ausweichen oder eine Vollbremsung machen. Laut Polizei zeigte sich das Paar bei der Kontrolle wenig einsichtig. Die Führerscheine wurden beschlagnahmt.