Ein fünfjähriger Junge hat sich von Nördlingen aus alleine auf eine Zugreise aufgemacht und damit eine Suchaktion der Polizei ausgelöst. Die fand ihn - rund 35 Kilometer entfernt.

Es war vermutlich die erste größere Reise auf eigene Faust eines kleinen Jungen aus Nördlingen (Kreis Donau-Ries), die sogleich die Polizei auf den Plan rief. Der Junge fuhr alleine mit dem Zug nach Aalen (Ostalbkreis).

Fünfjähriger verschwunden - Mutter ruft Polizei

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldete sich am Vortag eine verzweifelte Mutter aus Nördlingen beim Notruf. Ihr Sohn sei am Nachmittag beim Spielen mit einem vierjährigen Freund plötzlich verschwunden.

Die Polizei fahndete daraufhin nach dem Jungen - inklusive Spürhunden, Hubschrauber und einer Drohne. Entwarnung gab es erst knapp zwei Stunden später: Polizisten griffen den kleinen Ausreißer unversehrt am Bahnhof in Aalen auf, etwa 35 Kilometer entfernt von seiner Heimat.

Dorthin hatte er sich auf eine 45-minütige Zugfahrt begeben. Laut Polizei war die Mutter glücklich und erleichtert, ihren Sohn wieder bei sich zu haben.