Auf den meisten Wahlplakaten sind Frauen und Männer zu sehen, die 40 Jahre oder älter sind. In der Region Ulm haben sich aber auch einige ganz Junge aufstellen lassen und die sprühen vor politischem Ehrgeiz.

Direkt neben der viel befahrenen Straße in Ulm hängt am Laternenmasten das Bild eines ganz jungen, langhaarigen Mannes. Er lächelt die vielen Autofahrer hier freundlich an. Der 19-jährige Dominic Bartl kandidiert für die Klimaliste in Ulm. Er kam über "Fridays for future" in die Politk. Dass er in den Landtag gewählt wird, hält er für sehr unwahrscheinlich. Für ihn geht es mit seiner Kandidatur vor allem darum, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass sich junge Leute für den Klimaschutz und die Zukunft einsetzen.

Den drei äteren Herrschaften, die gerade auf dem Gehweg vorbeikommen, ist das junge Gesicht jedenfalls gleich aufgefallen.Sie finden es alle gut, wenn sich junge Menschen engagieren.

Viel vorgenommen hat sich Justin Niebius, der mit seinen 20 Jahren für die Linkspartei in Aalen antritt. Der junge Politikstudent im Anzug macht einen professionellen Eindruck und geht im Wahlkreisbüro derzeit täglich ein und aus. Sein Vorbild ist Gregor Gysi, den er für einen ausgezeichneten Redner hält. Die Chancen, dass seine Partei diesmal in den Landtag einzieht, schätzt er als gar nicht so schlecht ein. "Das wird eine knappe Kiste", so Niebius. Ihm ist politisch vor allem auch wichtig, dass Pflegekräfte künftig besser bezahlt werden.

Das Thema Europa hat es dem ebenfalls 20-jährigen Studenten Kasimir Romer angetan. Deshalb schickt ihn die Partei Volt in Biberach ins Rennen. Romer findet wichtig für die Region, "coole" Problemlösungen aus anderen eruopäischen Ländern in Baden-Württemberg zu übernehm. Als Beispiel nennt er die Klimapolitik in Estland. "Ich will aber nicht auf Teufel komm raus, Politiker werden", sagt Romer.

Das sieht Justin Niebius von der Linkspartei etwas anders. Er will im Landtag für die bessere Bezahlung von Pflegekräften kämpfen. Der Wahlkampf wird coronabedingt vor allem digital ausgetragen. Auch für Dominic Bartl kein Problem.

Einer der Jungen die sich schon bei ihrer ersten Kandidatur viel vorgenommen haben ist Chrisitan Zeeb von den Linken im Schwäbisch Gmünd . Und was macht er, wenn es funktioniert?

Leon Genelin aus Ulm hat sich im Gegensatz zu den anderen jungen Kandidaten für die FDP und damit für eine etablierte Partei entschieden. Er will sich für Digitalisierung und Bldung einsetzen. Wenn er gewählt wird, sollen seine frischen Ideen das Land für die Zukunft fit machen.-