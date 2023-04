per Mail teilen

Ein zehnjähriger Junge ist am Donnerstag während des Schwimmunterrichts im Hallenbad Neu-Ulm zusammengebrochen. Er konnte von Ersthelfern und später vom Rettungsdienst reanimiert werden.

Ein Junge hat am Donnerstag im Hallenbad Neu-Ulm während des Schwimmunterrichts einen Kollaps erlitten. Kurz zuvor war er noch im Becken. Er wurde wiederbelebt und anschließend in eine Klinik gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Kollaps im Hallenbad - Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus

Über die Ursache des Zusammenbruchs liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Ebenso ist unklar, wie es dem Jungen derzeit geht. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus.

Zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs waren zwei Schulklassen in dem Hallenbad. Der Unterricht wurde abgebrochen und die Kinder von einem Kriseninterventionsteam sowie den Lehr- und Rettungskräften betreut. Anschließend wurde das Hallenbad wieder für den öffentlichen Betrieb freigegeben.