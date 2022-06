Bus erfasst neunjährigen Jungen

per Mail teilen

In Hüttisheim im Alb-Donau-Kreis ist am Freitagnachmittag ein Kind von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der neunjährige Junge von einem Hof aus zwischen geparkten Autos mit seinem Rad auf die Straße gefahren. Der Busfahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der Junge prallte mit dem Kopf gegen die Front des Busses. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.