Ein siebenjähriger Junge ist am Sonntagabend nach einem Unfall in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) gestorben. Laut Polizei hatte eine 48-jährige Autofahrerin das Kind auf einem Tretroller übersehen.

Der Junge wollte kurz nach 20 Uhr mit seinem Roller auf einem Fußgängerüberweg die Ulmer Straße in Vöhringen überqueren, so die Polizei. Dabei wurde er von dem Auto erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der Rettungsdienst brachte das schwerverletzte Kind noch ins Uniklinikum Ulm, wo der Junge noch am Abend starb.

Der Junge wollte mit einem Tretroller die Straße überqueren. z-media / Ralf Zwiebler

Ermittlungen gegen die Autofahrerin

Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat einen Gutachter beauftragt, der die genauen Umstände des Unfalls klären soll. Gegen die 48-jährige Autofahrerin laufen Ermittlungen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren bis Mitternacht mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch um Angehörige des Kindes zu betreuen und Zeugen zu befragen.