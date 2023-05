Junge nach Kollaps im Neu-Ulmer Hallenbad gestorben

Die Polizei hat die traurige Nachricht bestätigt: Der Zehnjährige, der am Donnerstag in einem Neu-Ulmer Hallenbad reanimiert werden musste, ist am Wochenende gestorben. Die Todesursache ist weiter unklar.

Die Trauer ist groß: Der zehnjährige Schüler der Grundschule aus Neu-Ulm-Burlafingen, der am Donnerstagvormittag beim Schwimmunterricht kollabiert war, ist am Wochenende im Krankenhaus gestorben. Die Todesursache ist noch unklar. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Montag dem SWR. Bislang gehe die Polizei von einem Unglücksfall ohne Fremdeinwirkung aus. Deshalb gebe es auch keine Ermittlungen.

Staatsanwaltschaft entscheidet über Obduktion

Am Dienstag wird die zuständige Staatsanwaltschaft entscheiden, ob eine Obduktion der Leiche des Zehnjährigen angeordnete werde, um die Todesursache zu klären, so der Polizeisprecher. Der Junge war am Donnerstag beim Schwimmunterricht plötzlich ohnmächtig geworden. Angestellte des Hallenbades konnten das Kind zunächst wiederbeleben. Der Junge kam ins Krankenhaus.

Große Trauer in Burlafingen

Auch ohne offizielle Mitteilung der Polizei hatte sich am Wochenende die Nachricht vom Tod des Jungen schnell verbreitet. Wie die "Neu-Ulmer Zeitung" berichtet, ist die Trauer im Stadtteil Burlafingen, wo der Junge zur Schule ging, groß. Fußball-Jugendspieltage und Maitanzveranstaltungen wurden demnach abgesagt. Nach Angaben des Polizeisprechers in Kempten ist der Grundschule in Burlafingen angeboten worden, dass sich am Dienstag eine polizeiliche Betreuungsgruppe um die Mitschüler des Jungen kümmert und den Trauernden zur Seite steht.