Junge Menschen aus Bettringen, dem ältesten Stadtteil von Schwäbisch Gmünd, haben im Alten Pfarrhaus einen Ort geschaffen, an dem alle Menschen zusammenkommen können. Und das tun sie.

Früher erklangen einmal Kirchenlieder im Alten Pfarrhaus in Schwäbisch Gmünd-Bettringen (Ostalbkreis), heute dröhnt dort irische Musik. Das Gebäude stand jahrelang leer. Kirchengemeinde, Ortschaftsrat und Bürgerverein wollten eine Lösung für das alte Haus finden - doch es fand sich kein Investor. Da kamen Nils Pfeifer und seine Freunde gerade zur rechten Zeit.

Früher wohnte der Pfarrer im Haus, später zog eine Bücherei ein

Gebaut wurde das Haus im 16. Jahrhundert. Es diente dem Pfarrer und später dem Pastoralreferenten als Wohnung. Im Erdgeschoss befand sich die kircheneigene Bücherei und ein Veranstaltungsraum für die Kinderkirche.

Der Pfarrer zog in ein neues Haus, gleich nebenan. Nur die Bücherei blieb im Alten Pfarrhaus. Der Rest des Hauses blieb ungenutzt. Bettringen will junge Leute im Ort halten, Abwanderung verhindern. Eine Lösung musste her. Die jungen Mitglieder der Kirchengemeinde wurden gefragt, was sie sich für Bettringen wünschen.

Gebaut im 16. Jahrhundert, diente das Alte Pfarrhaus Bettringen erst dem Pfarrer und später dem Pastoralreferenten als Wohnhaus. Im Erdgeschoss befand sich die kircheneigene Bücherei. Jahrelang stand es leer, bevor wieder neues Leben einzog. SWR Stefanie Schmitz

Der Wunsch: Das Haus beleben und zugleich ein Angebot für junge Menschen

Durch das Modellprojekt "Junges Wohnen" des Landes Baden-Württemberg eröffneten sich wieder neue Möglichkeiten. Die Kirchengemeinde entschied sich, das Pfarrhaus an junge Menschen zu vermieten. Nils Pfeifer renovierte mit seinen Freunden das Pfarrhaus für eine Wohngemeinschaft nach eigenen Vorstellungen. Die Kirche habe ihnen weitestgehend freie Hand gelassen und sogar die Farbe bezahlt, erzählt er.

Gerade als Bettringer selber ist das Alte Pfarrhaus seit jeher ein Identifikationsort. Da geht’s ums Bewahren auf der einen Seite und ums Beleben auf der anderen.

Nils Pfeifer hat mit seiner Wohngemeinschaft und zahlreichen Aktionen dem Alten Pfarrhaus Bettringen wieder neues Leben eingehaucht. SWR Stefanie Schmitz

Eine Art Irish Pub für Bettringen

Räume und Umgebung gemeinsam nutzen, günstig wohnen und sich engagieren - das war die Vision der Kirchengemeinde und des Ortschaftsrats. Der Raum im Erdgeschoss, früher die Bücherei, sollte nicht leer stehen. Das war dem ehemaligen Pfarrer Tobias Freff ein Anliegen. Die Bewohner der Wohngemeinschaft überlegten, wie sie einen Raum für Begegnungen schaffen könnten. Immer im Kopf: Ein Irish Pub, da es in Bettringen keine Kneipe mehr gibt, in der sich die Menschen treffen können.

Beim Irish-Pub-Abend im alten Pfarrhaus war der Raum voll. Die Bettringer freuen sich über das Angebot, da es in Bettringen keine Kneipe mehr gibt. SWR

Kulturverein "Altes Pfarrhaus" Bettringen gegründet

Um nicht in Konflikt mit dem Gesetz zu kommen und auch, um eine Ausschankgenehmigung zu erhalten, gründeten Nils Pfeifer und seine Freunde den Kulturverein "Altes Pfarrhaus". Seitdem veranstalten sie sieben bis acht Veranstaltungen im Jahr. Da ist vom Weißwurstfrühstück über einen Liederabend bis hin zu Irish-Pub-Abenden alles mit dabei.

Den Bettringern gefällt's. Der Irish-Pub-Abend fand bereits zum elften Mal statt und war jedes Mal gut besucht. Die Einwohnerschaft von Bettringen findet es toll, dass der Kulturverein dem alten Haus wieder Leben eingehaucht hat. Endlich gebe es wieder einen Ort der Begegnung, heißt es dazu.