In Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) ist am Montagmorgen eine 19-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei kam sie durch Unaufmerksamkeit von der Straße ab, ihr Auto überschlug sich und landete in einer Hecke. Die 19-Jährige kam ins Krankenhaus. Am Wagen entstand Totalschaden.