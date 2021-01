Eine junge Frau hat am Sonntagabend in Neu-Ulm einen Notfall vorgetäuscht: Laut Polizei hielt sie eine Polizeistreife an und gab an, sie müsse wegen eines medizinischen Notfalls schnell zu ihrer Mutter. Nachdem die Beamten sie gefahren hatten, gab die 23-Jährige zu, das Unglück vorgetäuscht zu haben, weil sie kein Geld für ein Taxi hatte. Gegen die Frau wird nun unter anderem wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt.