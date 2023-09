Ein siebenjähriger Junge aus Korea ist am Freitag auf eigene Faust durch Neu-Ulm gezogen. Seine Eltern wiederzufinden war schwierig: Der Junge sprach nur koreanisch. Aber es gab ein Happy End.

Ein Siebenjähriger aus Korea hat am Freitag die Polizeiinspektion Neu-Ulm beschäftigt. Der Junge ist ohne Eltern auf dem Petrusplatz unterwegs gewesen. Da der Siebenjährige nur koreanisch sprach, war nicht zu erfahren, wo seine Eltern sind.

Koreanisches Konsulat hilft Jungen in Neu-Ulm

Der Junge war offenbar schon auf der Suche nach seinen Eltern. Die Polizei erhielt einen Hinweis und schickte einen Streifenwagen. Doch weder sprachen die Beamten koreanisch noch der Junge deutsch.

Über einen Dolmetscher des koreanischen Konsulats in Frankfurt gelang die Familienzusammenführung: So wurde klar, dass die Familie Urlaub in Deutschland macht. Und da der Junge die Handynummer seiner Mutter auswendig wusste, konnte diese angerufen werden. Die Frau suchte bereits nach ihrem Sohn und schloss ihn auf der Polizeiwache wohlbehalten in ihr Arme.