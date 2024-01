Die 18-jährige Ulmerin Julia Tannheimer hat am Wochenende ihren ersten Einsatz im Biathlon-Weltcup. Sie startet am Freitag in Ruhpolding für den Deutschen Skiverband im Sprint.

Die Teilnahme von Julia Tannheimer ist gleichzeitig auch die Premiere für den Deutschen Alpenverein (DAV) Sektion Ulm in der Weltspitze. Es ist das erste Mal, dass eine Biathletin aus Ulm im Weltcup mitläuft. Training für den ersten Einsatz im Biathlon-Weltcup: Julia Tannheimer aus Ulm auf der Loipe in Ruhpolding. DSV Biathlon Ihr erster Startschuss fällt am Freitag um 14.30 Uhr im Sprint der Frauen. Die Ulmerin gilt als laufstark, was bei dem 2,5 Kilometer langen Rundkurs in Ruhpolding von Vorteil sein könnte. Ein Fehler beim Schießen wird mit einer Strafrunde geahndet, die ist 150 Meter lang. Die 18-jährige Julia Tannheimer freut sich sehr auf ihr Weltcup-Debut. "Darauf trainert man sein ganzes Leben, dass man so etwas mal miterleben kann", sagte Tannheimer vor dem Rennen dem SWR. An der Strecke werden mehrere Tausend Zuschauer erwartet. Das wird cool. Audio herunterladen (457 kB | MP3) Die Ulmerin ersetzt im DSV-Team Selina Grotian. Tannheimer hat im IBU-Cup zuletzt ihr erstes Rennen gewonnen und liegt in der Gesamtwertung dort auf Rang zwei. Für ihre Weltcup-Premiere hat sich Julia Tannheimer ein Ziel gesetzt. Sie wolle so laufen, dass sie selbst zufrieden mit ihrer Leistung sein kann, sagte sie zuversichtlich im Interview.