Jugendlicher in Pfaffenhofen stürzt von selbstgebauter Seilrutsche

Ein 15-Jähriger ist in Pfaffenhofen im Kreis Neu-Ulm von einer selbstgebauten Seilrutsche gestürzt. Beim Entlangrutschen riss das Seil.

Für die Jugendlichen sollte es am Freitagnachmittag eigentlich ein großer Spaß werden: Der 15-Jährige baute sich zusammen mit seinen gleichaltrigen Cousinen im Wald bei Pfaffenhofen eine Seilrutsche. Wie die Polizei mitteilte, spannte er dafür ein Drahtseil über eine etwa 50 Meter lange Distanz.

Schwer verletzt trotz Helm

Im Anschluss wollte der Jugendliche das Seil mit einem Hüftgurt entlangrutschen. Aus noch unbekannter Ursache riss das Seil und der Junge stürzte aus etwa fünf Metern Höhe auf einen Waldweg ab. Obwohl er einen Helm trug verletzte er sich so schwer am Kopf, dass er per Hubschrauber in die Uniklinik Ulm geflogen werden musste.