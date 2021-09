Ein Jugendlicher soll in Ehingen im Alb-Donau-Kreis einer 30-Jährigen den Geldbeutel gestohlen haben. Laut Polizei riss der 17-Jährige vor einem Einkaufsmarkt der Frau den Geldbeutel aus den Händen, danach flüchtete er. Passanten entdeckten später den Geldbeutel in einer Baumkrone in der Nähe des Groggensees. Der mutmaßliche Täter war in der Nähe, die Polizei nahm ihn vorläufig fest.